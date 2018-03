Tariffe e rette si pagano on line con la piattaforma pagoPA



Comuni e Unités della Valle d'Aosta, coordinati dal Celva, pronti a far partire i primi servizi AOSTA. Il diritto ai pagamenti informatici è uno dei principi inseriti nel Codice dell'Amministrazione digitale. In Valle d'Aosta su questo fronte è attivo il Celva che nel 2017 ha collaborato insieme alla Regione per promuovere e facilitare l'adesione degli enti locali alla piattaforma regionale pagoPA. Ora il Consorzio degli enti locali si appresta ad organizzare dei momenti formativi rivolti al personale dei Comuni e delle Unités in vista dell'attivazione dei primi servizi di pagamento on line che comprendono rette delle microcomunità, trasporto scolastico, servizio S.A.D. di assistenza domiciliare, lensa, servizio idrico integrato, imposta di soggiorno. Giovanni Barocco, responsabile politico del progetto, scende più nel dettaglio: «Come Celva abbiamo scelto di attivare pochi servizi di pagamento per volta, ma di prevederli in contemporanea nella totalità dei Comuni. Entro la metà dell'anno si potranno quindi pagare online le tariffe relative al servizio idrico integrato, l'imposta di soggiorno o la retta per la microcomunità. Lavoreremo progressivamente per attivare il pagamento di tutti i servizi». «Ancora una volta, facendo sistema tra Regione e enti locali, riusciamo a raggiungere importanti risultati», aggiunge Barocco. La piattaforma regionale pagPA Valle d'Aosta integra le opzioni di pagamento già esistenti. Il cittadino che vi accede, utilizzando la tessera sanitaria o SPID (il Sistema Pubblico d'Identità Digitale), ha a disposizione anche il resoconto dei pagamenti effettuati e delle eventuali posizioni debitorie. «L'attivazione dei pagamenti telematici negli enti locali e della piattaforma regionale dei pagamenti - conclude Barocco - rappresenta uno dei tanti aspetti innovativi portanti avanti in questi anni nella nostra Regione, che può vantare un notevole investimento di risorse nell’innovazione tecnologica». Clara Rossi