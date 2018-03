Un contributo regionale per sistemare la pista di atletica del Crestella



Dalla Regione 49mila euro ai Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin per la manutenzione straordinaria DONNAS. L'Amministrazione regionale contribuirà alla spesa per i lavori sulla pista di atletica del campo sportivo Crestella, a Donnas. Oggi la giunta ha approvato la concessione di 49mila euro a titolo di contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria su un costo complessivo di 405.800 euro. La restante parte sarà a carico dei Comuni di Donnas e di Pont-Saint-Martin che gestiscono l'impianto sportivo. Inaugurato nel 1975, lo stadio è stato ristrutturato l'ultima volta una ventina di anni fa. Possono accedervi sia le associazioni sia i cittadini pagando la tariffa prevista. redazione