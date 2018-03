Convocato il consiglio comunale di Montjovet



In discussione anche una variazione di bilancio MONTJOVET. E' convocato martedì prossimo, 27 marzo, il consiglio comunale di Montjovet. Undici i punti all'ordine del giorno compresi alcuni regolamenti comunali da aggiornare e la convenzione per la banda ultra larga. In discussione ci sono inoltre la prima variazione al bilancio di previsione triennale, l'adozione di una variante non sostanziale al Piano regolatore e la convenzione con l'Unité Evançon per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali riferita al 2018. L'inizio della seduta è fissato alle 18.30. redazione