1.500 visitatori per la speciale apertura del castello di Aymavilles



Soddisfazione per l'adesione alle visite guidate delle Giornate Fai di Primavera AYMAVILLES. In 1.500 hanno approfittato dello speciale appuntamento con le Giornate FAI di Primavera per visitare il castello di Aymavilles. Il maniero infatti è chiuso al pubblico, ma è stato aperto il 24 e 25 marzo scorsi in occasione dell'evento che ogni primavera permette di scoprire angoli e tesori inediti del patrimonio storico e culturale valdostano e italiano. I visitatori del castello di Aymavilles hanno potuto ammirare i primi risultati dei lavori di restauro ancora in corso sulle raffinate pitture decorative delle sale di questo particolare e caratteristico edificio. Le visite sono state condotte dal personale della Soprintendenza affiancato dai giovani ciceroni dell’Istituzione scolastica di istruzione classica, artistica e musicale di Aoste e allietate dalle note del Quartetto “Ebony” del Conservatorio regionale. redazione