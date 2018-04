La Thuile, convocato il consiglio comunale

LA THIULE. Si riunisce questa sera alle ore 18 il consiglio comunale di La Thuile. Tra i sette punti all'ordine del giorno ci sono anche una mozione e una interrogazione della minoranza sulla possibile decadenza del revisore dei conti comunale.

In discussione figurano inoltre una interrogazione sulla pista di pattinaggio e una bozza di accordo con la soprintendenza per i beni culturali e l'Università degli studi di Torino per organizzare attività di ricerca integrata storica e archeologica. L'obiettivo è tutelare il patrimonio presente sul territorio comunale.



redazione