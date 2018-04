Jovençan sporge denuncia per atto vandalico alla chiesetta di Saint-Georges

JOVENCAN. C'è amarezza a Jovençan per l'atto vandalico compiuto nella zona della chiesetta di Saint-Georges, lungo la strada regionale dell'Envers. La notte prima di Pasqua sconosciuti hanno distrutto i due pilastri in pietra uniti da una catena che bloccavano l'accesso alla stradina sterrata che conduce alla chiesetta e ai ruderi di un'antica torre e che viene utilizzata dai proprietari dei fondi.

L'ingresso era stato bloccato per «evitare di vedere il sito trasformato in un deposito non autorizzato di rifiuti di ogni tipo, dai materassi alle siringhe, dai calcestruzzi ai bidoni di catrame», dice il sindaco Vally Lucianaz.

«C'è almeno una persona, e forse anche un nostro concittadino, che ha pianificato ed eseguito un atto così malsano, gratuito e semplicemente stupido - riprende Lucianaz -. Abbiamo presentato in procura una denuncia contro ignoti e provvederemo al più presto a rimettere in sicurezza tutta la zona».