Chiusa la strada della Val Ferret per il pericolo valanghe

COURMAYEUR. Il sindaco di Courmayeur Miserocchi ha firmato un'ordinanza per chiudere la strada della Val Ferret a causa del pericolo valanghe dalle ore 12 di oggi.

Per lo stesso motivo sono state introdotte delle limitazioni anche all'accesso alla Val Veny e in particolare il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet; 2. E’ escluso dal divieto il comprensorio sciistico.

redazione