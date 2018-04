Suel, approvati i piani di sviluppo per il 2018

AOSTA. Con una delibera approvata oggi la giunta regionale ha dato il via libera ai piani di sviluppo annuale ed economico-finanziario dello Sportello unico degli Enti locali (il Suel). Per 2018 il finanziamento previsto è di un milione e mezzo di euro: per la maggior parte (1.250.000 euro) l'importo riguarda l'erogazione dei servizi e in minima parte (250.000 euro) il mantenimento delle stazioni radioelettriche e le strutture di radiocomunicazioni.

Il Suel si occupa di pratiche e procedimenti amministrativi e rappresenta un punto di contatto tra i Comuni e gli imprenditori che intendono ad esempio avviare un'attività, ottenere autorizzazioni ambientali, riconvertire attività produttive, avviare attività di servizi e così via.

