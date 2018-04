Senso unico alternato sulla strada regionale a Jovençan

JOVENCAN. Per un paio di mesi lungo la strada regionale 20 dla viabilità sarà modificata per permettere lo svolgimento dei lavori di allargamento della carreggiata. Da oggi e fino al 15 giugno è in vigore un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile o da movieri all'altezza di località La Fournaise, nel territorio comunale di Jovençan, tra la progressiva chilometrica 4+650 e 4+750.

redazione