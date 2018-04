Sensi unici alternati su quattro strade regionali per lavori

AOSTA. Nei prossimi giorni lungo alcune strade regionali apriranno dei cantieri di manutenzione ordinaria. Per permettere lo svolgimento dei lavori saranno istituiti dei sensi unici alternati regolati da semaforo o da movieri. I provvedimenti riguardano la s.r. 4 nel territorio comunale di Verrès, in località La Grange Neuve, dal 17 aprile all'8 giugno prossimi dalle ore 7 alle ore 18; la s.r. 6 a Champdepraz, all'altezza del sottopasto autostradale al km 0+200, dal 17 aprile all'8 giugno dalle ore 7 alle ore 18; la strada regionale 10 a Châtillon, in località Soleil, dal 16 aprile al 18 maggio dalle ore 7 alle 19. Sono esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi e prefestivi.

Un quarto senso unico alternato sarà infine attivato dal 18 aprile fino all'8 giugno sulla strada regionale 44 a Lillianes, in località Pont Val. In questo caso sono previsti dei lavori di costruzione di un tratto di canale.

