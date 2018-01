Aperte le iscrizioni al Job Day della Cogne Acciai Speciali



Le preselezioni riguardano 30 assunzioni tra operai e manutentori AOSTA. Aprono oggi le candidature al Job Day Cogne, la giornata organizzata dalla Cogne Acciai Speciali per selezionare il personale in vista delle 30 assunzioni programmate con contratto a tempo determinato di operai qualificati e specializzati e manutentori (meccanica, elettronica, elettrica). Gli interessati a partecipare al Job Day, il 10 febbraio alla Pépinière d'Entreprises di Pont-Saint-Martin, possono preiscriversi sul sito dell'azienda (cogne.com) entro il 31 gennaio. La Cas visionerà i profili dei candidati e contatterà via email quelli in linea con le necessità aziendali per organizzare l'incontro al Job Day. redazione