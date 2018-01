Inail, in calo denunce e infortuni sul lavoro in Valle d'Aosta



In calo anche le malattie professionali segnalate all'Istituto AOSTA. In Valle d'Aosta gli infortuni sul lavoro e i casi di malattia professionale sono in diminuzione. Secondo il Rapporto annuale regionale dell'Inail riferito al 2016, nella nostra regione gli infortuni accertati sono 965, il 12,19 per cento in meno in confronto all'anno precedente e il 17,59% in meno nel triennio 2014-2016. Le denunce giunte all'Inail risultano 1.612, anche queste in calo rispetto al 2015 (-1,89%) e al 2014 (-9,39%), e non risultano incidenti mortali. Quanto alle malattie professionali, quelle segnalate all'Inail sono 66, ovvero -7,04% nel triennio. L'Istituto ha riconosciuto la causa lavorativa in 23 casi contro i 32 del 2015 e i 19 dell'anno precedente. Ci sono anche quattro casi di malattie riconosciute con esito mortale, otto in meno rispetto ai due anni precedenti. Clara Rossi