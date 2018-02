Pagamenti Psr, in arrivo da Agea altri 3 milioni di euro



Per oltre mille aziende valdostane nell'ambito della Misura 13 AOSTA. Oltre 3 milioni di euro sono in arrivo dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a favore di 1.187 aziende valdostane interessate dal Programma di sviluppo rurale. Il pagamento riguarda il premio della Misura 13 di indennità compensativa 2016. «Nel decreto sono presenti 1.059 aziende per le quali il pagamento è pressoché completo, mentre per 128 aziende il pagamento è da ritenersi parziale e oggetto di perfezionamento», fa sapere l'assessorato regionale dell'agricoltura. Nei prossimi giorni è atteso un altro decreto «per le aziende che avevano anomalie di zonizzazione e che sono state ora risolte dalle strutture competenti dell'assessorato; restano invece sospesi - precisa l'assessorato - i pagamenti relativi alle domande sottoposte a controlli aziendali e più in generale quelle con anomalie, per le quali Agea sta lavorando per una completa risoluzione». redazione