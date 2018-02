Psr, riaperti i bandi per l'adesione ai regimi di qualità e per il sostegno alla promozione



Le domande vanno presentate allo Sportello Agricoltura AOSTA. Sono stati riaperti i bandi per la concessione dei contributi relativi agli interventi 3.1.1. e 3.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. L'intervento 3.1.1 prevede aiuti agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori per la prima partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Dop e Doc, prodotti da agricoltura biologica, indicazione facoltativa di "prodotto di montagna", indicazione geografica delle bevande spiritose, Sistemi di Qualità Nazionale. Gli aiuti previsti dal bando sono destinati alla copertura dei costi di certificazione e di eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli. L’intervento 3.2.1 eroga contributi per attività di informazione e promozione svolte nel mercato interno da associazioni di produttori coinvolte in uno o più regimi di qualità. Le iniziative possono riguardare, ad esempio, la realizzazione di pubblicazioni, siti web, campagne promozionali, seminari o workshop, l’acquisto di spazi pubblicitari o ancora l'organizzazione o la partecipazione a fiere e mostre. Le domande devono essere presentate allo Sportello Agricoltura dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Le scadenze sono il 31 ottobre 2018 per l’intervento 3.1.1 e il 28 settembre 2018 per l’intervento 3.2.1. I bandi sono consultabili sul sito della Regione. redazione