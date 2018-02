La continuità generazionale nelle aziende familiari: se ne parla a Courmayeur



Workshop il 2 marzo con tavola rotonda e dibattito COURMAYEUR. La continuità generazionale nelle aziende familiari è il tema che sarà affrontato in un workshop in programma il prossimo 2 marzo a Courmayeur. L'appuntamento prevede una relazione introduttiva sull'atteggiamento delle imprese familiari a fronte di cambiamenti strutturali di scenario e a seguire una tavola rotonda sull'opportunità e i rischi che queste attività incontrano nella loro fase di crescita e di cambio generazionale. Il workshop si concluderà con un dibattito tra i partecipanti su esperienze condivise dai relatori. L'evento è organizzato da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Deloitte e si svolgerà presso la sala di Fondazione Courmayeur (in via Roma, 88/d) dalle ore 16.30. redazione