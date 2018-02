Casinò Saint-Vincent, risultato Ebitda positivo oltre le previsioni



L'amministratore unico Di Matteo: "risultato che restituisce ottimismo" SAINT-VINCENT. «Un risultato che premia gli sforzi del management e che restituisce ottimismo per affrontare le sfide del nuovo anno». Così l'amministratore unico del Casinò de la Vallée Giulio di Matteo commenta in una nota i dati del conto economico della casa da gioco di Saint-Vincent a fine 2017. Il documento, si legge nel comunicato, «in fase di pre chiusura, evidenzia un dato molto importante, l'Ebitda è positivo per oltre 2 milioni di Euro. Si tratta di un risultato di molto superiore alle Previsioni del Piano di Riorganizzazione e di Ristrutturazione varato nel 2017». I ricavi ammontano a 60,9 milioni di euro; i costi per il personale 42 milioni circa, quelli per beni a 3,4 milioni, quelli per servizi e godimento di beni di terzi altri 13,7 milioni di Euro. Nel 2018 «l'azienda proseguirà, con determinazione, all’applicazione di quanto previsto dal Piano di Riorganizzazione e Ristrutturazione approvato dal Consiglio regionale», afferma di Matteo. redazione