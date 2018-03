Funivie Monte Bianco, Federica Bieller nuovo presidente con deleghe



Approvato il bilancio 2016/2017 con utile netto di 2,6 milioni COURMAYEUR. La Funivie Monte Bianco spa ha rinnovato oggi gli organi societari. Federica Bieller è la nuova presidente con deleghe, subentrata a Ivette Clavel; Albert Tamietto, Paola Lavinia Maganzini, Mauro Joyeusaz e Ferruccio Gilberti sono i consiglieri. Per quanto riguarda il collegio sindacale sono stati nominati Marco Girardi (presidente), Maria Grazia Blanc e Marco Fabio Gusilano (sindaci effettivi). L'assemblea ha anche approvato il bilancio dell'esercizio 2016/2017 «chiusosi con un utile netto di 2,6 milioni di euro, come da prassi aziendale interamente destinato a riserva - riferisce la società - Skyway Monte Bianco ha accolto, dalla sua apertura, circa 700 mila visitatori, e garantisce un'occupazione che nei periodi di alta stagione raggiunge circa 70 unità, 30 in più rispetto alla preesistente infrastruttura.» M.C.