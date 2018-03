Il 19 marzo sciopero nazionale degli appalti telefonici



In Valle d'Aosta stop di quattro ore del personale Alpitel AOSTA. Anche in Valle d'Aosta il 19 marzo sarà sciopero in occasione dell'incontro che le segreterie nazionali del settore installazioni telefoniche avranno con il ministero dello sviluppo economico sul piano di riorganizzazione presentato da Telecom. Il piano Telecom, denuncia la Fiom, «prevede ricadute negative per il settore degli appalti, che conta 15.000 addetti, come la reinternalizzazione di diverse attività nonché una riduzione delle spese per il rinnovo degli appalti. Negli ultimi anni il settore delle telecomunicazioni ha attraversato una profonda crisi prodotta per la mancanza di investimenti. I processi di riorganizzazione degli anni passati hanno ridotto i livelli occupazionali nonché generato problemi alle condizioni del settore». Nella nostra regione in particolare lo sciopero sarà quattro ore a fine turno e coinvolgerà il personale della locale sede di Alpitel Spa. C.R.