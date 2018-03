Il Casinò di Saint-Vincent nel mondo del gioco online



La società ha presentato domanda per operare in forma autonoma e diretta sul mercato SAINT-VINCENT. Il Casinò di Saint-Vincent ha presentato domanda per poter operare direttamente sul mercato del gioco d'azzardo on line. L'azienda lo annuncia in una nota spiegando che «la società che gestisce la Casa da gioco valdostana, a fronte della recente pubblicazione di un bando pubblico, ha scelto di avviare in modo autonomo e diretto l'operatività nel mondo del gioco online, beneficiando dell'esperienza maturata negli anni nel settore». Oggi la Casinò de la Vallée Spa può già operare come promotore dei giochi a distanza. Con l'ottenimento della qualifica di concessionario diretto potrà «rendere più efficace e più incisiva, nel rispetto delle nuove strategie di marketing, la promozione del brand, l'azione di fidelizzazione e la ricerca di nuovi clienti nel segmento mass market». Ancora la società spiega che si tratta di un «ulteriore passo avanti, in linea con la realizzazione del Piano di Ristrutturazione e Riorganizzazione approvato nel 2017 dalla proprietà che, a fronte di questa nuova importante opportunità, viene aggiornato per ampliare gli obiettivi aziendali, sfruttando anche le nuove leve di comunicazione messe a disposizione dal nuovo partner De Vere Concept». C.R.