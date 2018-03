La Semaine de l'emploi torna alla Cittadella dei Giovani dal 9 aprile



Un'ottantina le manifestazioni di interesse alla manifestazione da parte delle imprese della Valle d'Aosta AOSTA. Sono finora una trentina le imprese che hanno aderito alle Journées des métiers du tourisme che si svolgeranno ad Aosta il mese prossimo. «Si tratta, per ora, di 23 imprese turistiche», riferisce l'assessorato delle Attività produttive e Politiche del lavoro, «con 72 posizioni di lavoro aperte per la stagione turistica estiva; cui vanno aggiunte 8 imprese del comparto industriale che presenteranno 11 offerte di lavoro negli stands attrezzati allo scopo». Queste Journées dedicate al settore turistico rientrano nella più ampia Semaine de l'emploi, de la formation et du Fonds social européen in programma alla Cittadella dei Giovani da lunedì 9 a venerdì 13 aprile. Sono ad oggi più di 80 le manifestazioni di interesse pervenute da parte delle imprese per questa iniziativa. Tra di loro anche sette aziende artigianali e commerciali che propongono visite guidate all'interno dei laboratori. All'evento saranno presenti inoltre cinque enti di formazione per presentare la propria offerta e raccogliere adesioni dei lavoratori di disoccupati, l'Università della Valle d'Aosta e stands informativi sulle opportunità di lavoro e di stages in Europa. E.G.