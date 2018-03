262 euro la spesa media per la bolletta dell'acqua ad Aosta



Ricerca di CittadinanzAttiva: con alcuni accorgimenti si potrebbero risparmiare 66 euro AOSTA. La bolletta idrica pagata dai valdostani è quasi la metà di quella media nazionale. Lo afferma una ricerca di CittadinanzAttiva che, tramite l'Osservatorio Prezzi e Tariffe, ha monitorato il costo del servizio in tutte le regioni e province italiane stimando una spesa media nazionale a carico dell'utente di 408 Euro contro i 262 Euro addebitati ad Aosta. I dati sono riferiti al 2017 e se messi in relazione con l'anno precedente emerge, a livello locale, un aumento del 4,8% della spesa, mentre rispetto a dieci anni prima (il 2007) l'aumento è del 78,2%. Anche in questa occasione la ricerca ha analizzato la dispersione della rete di distribuzione idrica. Il dato riferito al Comune di Aosta è del 28% (un decennio fa era del 39%) rispetto al 35% della media italiana. Tornando alle bollette idriche, secondo CittadinanzAttiva esiste un ampio margine di risparmio a beneficio del portafoglio. «Con un uso più consapevole e razionale di acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc invece di 192mc l'anno - afferma l'associazione -, una famiglia valdostana spenderebbe 196€ anziché 262€, con un risparmio medio del 25% circa». Come? «In un anno si possono risparmiare 42mc di acqua con questi piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5mc), riparando un rubinetto (21mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc)». Elena Giovinazzo