Casinò, a marzo andamento positivo per gli introiti di gioco

SAINT-VINCENT. Si è chiuso in positivo il mese di Marzo per il Casinò di Saint-Vincent per quanto riguarda gli introiti lordi di gioco. Secondo quanto comunicato dall'azienda in una nota, rispetto allo stesso mese dello scorso anno c'è stato un aumento del 4,57 per cento, vale a dire di 211 mila euro circa sul totale di oltre 4,8 milioni di Euro.

Analizzando il dato più nel dettaglio emerge che a crescere sono sia i tavoli sia i giochi elettorici. I primi in particolare segnano +6,77 punti percentuali e i secondi +2,95 per cento.

«Il mese che si è appena concluso - aggiunge la Casinò de la Vallée Spa - si è rivelato positivo anche per una ritrovata collaborazione con il territorio». Il riferimento è ad un incontro che si è svolto lo scorso mercoledì a cui erano presenti Comune, Associazione Insaintvincent, Consorzio Saint-Vincent Turismo, Terme di Saint-Vincent e DeVere Concept Srl «per attivare sinergie finalizzate a un recupero di attrattività e visibilità della località termale».

