Bibliothèque régionale d'Aoste, 3ème et 4ème rendez-vous sur le thème de la légèreté



Pour faire découvrir aux enfants et aux jeunes la bibliothèque AOSTE. La Section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d'Aoste organise les troisième et quatrième rendez-vous sur le thème de la légèreté, pour faire découvrir aux enfants et aux jeunes la bibliothèque d'une autre façon. Au cours des lectures, des ateliers, des jeux, des spectacles et des propositions de lecture, elle prend la forme de ballons, de bulles de savon, d'oiseaux qui s'envolent, d'un vent léger, d'un rayon de lune, d'un rêve ou d'une poésie. Le troisième rendez-vous, organisé par Interlinea edizioni, sera consacré à l'air : il s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans et se tiendra jeudi 21 décembre 2017, à 17h30, au petit théâtre de la Section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d'Aoste. La lecture de l'album Che tempo fa d'Helve Fortis de Hieronymis accompagnera les enfants dans la création de girouettes en papier. Le quatrième rendez-vous, organisé par Luca Nardi et par l'Association artistique et culturelle Il Diamante, se tiendra samedi 23 décembre à 15h, pour les enfants de 3 à 5 ans, et à 17h, pour les enfants de 6 à 10 ans, au petit théâtre de la Section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d'Aoste. Ces deux ateliers ludiques et narratifs ont pour titre « Jouons ensemble avec légèreté » et proposent à un public d'enfants et à leurs familles une captivante alternance de narration et de jeux. Entrée gratuite et accès libre dans la limite des places disponibles, à l'exception de l'atelier du 21 décembre, réservé à un maximum de 20 enfants. redaction