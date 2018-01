I Monelli dell'Arte diventano ciceroni al Museo della vite e del vino



A Donnas il Comune e l'associazione continuano la collaborazione DONNAS. A Donnas prosegue la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e I Monelli dell'Arte per la gestione del Museo della Vite e del Vino. La sinergia tra l'ente pubblico e l'associazione di promozione sociale consente di promuovere il museo di via Roma grazie all'apertura nei giorni festivi con i ragazzi diversamente abili a fare da cicerone. In aggiunta a ciò, grazie al nuovo progetto, i Monelli proporranno spettacoli teatrali per valorizzare il percorso dell'ecomuseo. Da parte del sindaco di Donnas, Amedeo Follioley, c'è grande soddisfazione. «In questi anni il museo è stato valorizzato e aperto al pubblico grazie all'impegno dei ragazzi che a loro volta sono cresciuti e maturati», sottolinea il primo cittadino. «L'idea - ricorda Follioley - era nata e portata avanti dall'amministrazione e dal compianto Orfeo Cout. La sfida sarà valorizzare sempre di più i Monelli e il museo arricchendolo con performance teatrali». redazione