Tariffa promozionale per la riapertura del Forte di Bard



E il 21 gennaio navetta gratuita con la Fiera del legno di Sant'Orso di Donnas BARD. In occasione della riapertura al pubblico dopo la pausa post natalizia, il Forte di Bard proporrà una speciale tariffa promozionale per visitare i musei permanenti della fortezza. Da sabato 20 fino a mercoledì 31 gennaio prossimi scatterà il 2x1: due accessi al prezzo di uno al Museo delle Alpi, al Ferdinando - Museo delle fortificazioni e delle frontiere, alle prigioni ed a Le Alpi dei ragazzi. Ogni domenica inoltre sino al 25 febbraio, con partenza alle ore 11.00, saranno organizzate visite assistite su prenotazione per meglio conoscere la storia e l'architettura della fortezza e il nuovo museo Il Ferdinando. Tutto ciò in attesa delle due grandi mostre di febbraio: Luci del Nord. Impressionismo in Normandia e Wildlife Photographer of the Year 53. In ultimo questo fine settimana il Forte attiverà un servizio di navette gratuito di collegamento con Fiera del legno di Sant'Orso di Donnas del 21 gennaio. Il trasporto sarà attivo dalle ore 10 fino alle ore 18. redazione