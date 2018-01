Negazionismo, web e fake news: conferenza a Pont-Saint-Martin



Con il prof. Vercelli in occasione della Giornata della memoria 2018 PONT-SAINT-MARTIN. In occasione della Giornata della memoria 2018, la biblioteca comunale di Pont-Saint-Martin propone una serata di riflessione sul negazionismo all'epoca del web e delle fake news. Se ne parlerà il 27 gennaio alle ore 21 con il prof. Claudio Vercelli, storico contemporaneista, giornalista e componente del comitato scientifico dell'istituto di studi storici G. Salvemini di Torino. Come spiega la commissione di gestione della biblioteca, organizzatrice della serata, il tema scelto «è particolarmente attuale in relazione al momento storico che vede sempre più passare attraverso il web una cultura spregiudicata che si rifà alla teorizzazione della negazione di eventi storici accaduti e che fa leva sul tradizionale antisemitismo religioso e dall'altra sul razzismo scientifico di carattere politico ideologico nazista. Il filone negazionista non è nuovo, le prime affermazioni risalgono infatti agli anni cinquanta. Oggi queste teorie si avvalgono dei nuovi strumenti di comunicazione che, pur essendo promotori della massima veicolazione delle informazioni e della cultura, risultano infestati dalle fake news raccolte in modo automatico semplicemente in quanto presenti sul web». E.G.