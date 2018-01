La Veillà accende la Foire de Saint Ours di Donnas



Questa sera la tradizionale festa notturna in attesa dei 500 artigiani che esporranno domenica 21 - diretta streaming su Aostaoggi

DONNAS. Finisce oggi il conto alla rovescia per la 1018esima Fiera del legno di Sant'Orso di Donnas. Alle ore 20 prende il via l'attesa Veillà con il tour nelle cantine aperte del borgo che offrono salumi, dolci, piatti tipici e vino da gustare con i bicchieri in vetro distribuiti dagli organizzatori (10 Euro), tutto accompagnato dai canti delle corali e dalla musica dei gruppi folkloristici. Per i bambini a Palazzo Enrielli ci sarà "La Veillà dei più piccoli", dalle ore 20 alle 23. Domani, sabato, in programma ci sono la fiaccolata lungo le vie del borgo dalle 19.30 con la banda musicale e la Messa nella cappella di Sant'Orso seguita dalla presentazione della mostra etnografica e la presentazione del libro "La Fiera di Sant'Orso. Ricordi di un artigiano". Domenica 21, infine, la vera e propria Fiera con quasi 500 espositori presenti all'appuntamento che durerà tutta la giornata. Aostaoggi.it e Fieradisantorso.com seguiranno l'evento con una finestra in diretta streaming proprio domenica dalle ore 11. redazione