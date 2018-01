Donnas, è il giorno della 1018a Foire



500 espositori partecipano al millenario appuntamento con l'artigianato di tradizione - VIDEO DONNAS. A Donnas è arrivato il giorno della 1018a Fiera del legno di Sant'Orso. Conclusa la tradizionale veillà di venerdì sera e passata la fiaccolata con la santa messa di ieri, la parola oggi passa agli artigiani e alle loro opere frutto della passione per il lavoro manuale, dell'inventiva e della tradizione. Anche quest'anno sono circa 500 gli espositori presenti alla "petite Foire", incluse le scuole di artigianato. {lightgallery type=local path=images/gallerie/2018/Fiera-donnas_21gen18 previewWidth=120}Petite Foire{/lightgallery} Durante la giornata sono previste iniziative anche per i più piccoli come i laboratori creativi presso la biblioteca (gratuiti) alle ore 9, 10, 11 e 13.30, 14.30, 15.30. Alle ore 17, in chiusura di giornata, si svolgerà la premiazione degli espositori. M.C.