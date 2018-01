Credenti vs Scettici: serata a Saint-Vincent con il Comitato controllo sulle pseudoscienze



"Un viaggio antropologico fra scettici e credenti" con Nora Demarchi SAINT-VINCENT. "Provare per (non) credere? Un viaggio antropologico fra scettici e credenti" è il titolo e il tema dell'incontro che si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 21 nel Centro congressi comunale di Saint-Vincent. Organizzato dalla biblioteca insieme al gruppo Cicap Valle d'Aosta (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), l'appuntamento cercherà di spiegare come lavora chi indaga sulle credenze, quali strumenti utilizza e metologie segue e quali problemi sorgono davanti a chi afferma di "non credere". Nora Demarchi, ricercatrice presso l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC - CNRS) di Aix-en-Provence, è l'ospite della serata. redazione