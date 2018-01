La Fiera di Sant'Orso di Aosta vittima delle fake news



Sui social si diffonde la notizia (falsa) dell'edizione 2018 annullata causa neve AOSTA. Si discute da molto tempo sulle fake news, le "bufale" del web che riportano informazioni distorte o del tutto false e che vengono diffuse dai social fino a diventare per molti una verità. Una "fake news" solitamente è diffusa intenzionalmente, ma può anche capitare che una svista crei dei "mostri" inarrestabili. A farne le spese questa volta è la Fiera di Sant'Orso di Aosta. In questi giorni da qualche parte sui social qualcuno ha deciso di postare l'informazione che la Foire del 30 e 31 gennaio 2018 è stata annullata perché ad Aosta c'è troppa neve. Una notizia inventata, una frase buttata lì senza alcun fondamento, ma che grazie al tam tam inarrestabile della rete si è diffusa a macchia d'olio tanto che da ieri numerose persone, turisti e agenzie di viaggio si sono messi in contatto telefonico tramite il sito Fieradisantorso.it per avere conferma del regolare svolgimento della Fiera preoccupati dalle informazioni "lette in rete". La Fiera di Sant'Orso si è sempre svolta anche in caso di nevicate e la Regione ogni anno, incluso questo, ha pronto un piano di emergenza neve per qualsiasi evenienza. Non tutti lo sanno e quindi possono bastare poche righe scritte sui social per rendere verosimile ciò che è falso. Serve probabilmente un approccio diverso alle informazioni che la rete ci offre ogni giorno altrimenti tra poco troveremo persone col naso all'insù in su per vedere gli asini che volano.



Marco Camilli