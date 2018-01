Olimpiadi, a Palazzo regionale incontro con gli atleti convocati in Azzurro



Con Brignone, Pellegrino, De Fabiano e gli altri campioni AOSTA. E' in programma oggi pomeriggio ad Aosta un incontro pubblico di saluto con gli azzurri convocati alle Olimpiadi invernali della Corea del Sud. Alle ore 17 nella sala delle manifestazioni Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ci saranno Federica Brignone, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Nicole Gontier, Raffaella Brutto, Thierry Chenal, Francesca Galina e Lorenzo Sommariva. A loro si aggiungono i fratelli Karen e Mark Chanloung, atleti cresciuti nelle fila dello Sc Gressoney MR e nelle squadre del Comitato Asiva, in possesso del doppio passaporto italiano/thailandese, che a PyeongChang scenderanno in pista per i colori del loro paese natio, la Thailandia. redazione