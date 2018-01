Al via la 1018a Fiera di Sant'Orso di Aosta

Oggi aprono le porte al pubblico la caserma Battisti e la sede dei Carabinieri AOSTA. Sono iniziate stamane con la Messa in Cattedrale le celebrazioni ad Aosta del IV Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle 10.15 il corteo delle autorità si è spostato in piazza Chanoux per l'Alzabandiera (nel video) e la deposizione di corone ai piedi del monumento al Soldato valdostano, seguita dagli interventi.