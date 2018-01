La Fiera di Sant'Orso non delude le aspettative



Va in archivio la prima delle due giornate di Millenaria ad Aosta. Oltre 66mila visitatori stimati AOSTA. Il primo giorno della Fiera di Sant'Orso va in archivio e c'è già soddisfazione per l'andamento di questa edizione. Al di là dei numeri - 66.233 passaggi conteggiati ai varchi fino alle 17 in questo martedì di fine gennaio -, anche quest'anno la Millenaria ha saputo stupire e regalare emozioni ai visitatori grazie al savoir faire e alla passione degli artigiani. Da un punto di vista più organizzativo, il bel tempo ha aiutato l'afflusso di visitatori. Non si sono verificati grossi disagi fatta eccezione per la circolazione ad Aosta e dintorni che ha subito qualche inevitabile rallentamento. La Foire continua questa sera con la tradizionale Veillà e poi domani, mercoledì, tornano i banchetti dei quasi 1.200 artigiani espositori. Elena Giovinazzo