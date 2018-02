Scelte le tre finaliste del 20° premio internazionale "La Donna dell'Anno"



Arrivano da Somalia, Argentina e Nigeria e sono accomunate dalla lotta contro la violenza AOSTA. Una modella di origine somala attiva contro le mutilazioni genitali femminili, una madre argentina che ha perso la figlia nella tratta di esseri umani, una donna nigeriana impegnata ad aiutare le connazionali obbligate a prostituirsi: sono i profili delle tre finaliste dell'edizione del 2018 del premio internazionale La Donna dell'Anno. La prima, Waris Dirie, è stata naturalizzata austriaca dopo essere fuggita nel deserto a 13 anni e oggi lotta per i diritti delle donne; la seconda, Margarita Meira, ha fondato assieme ad altre madri un'associazione per lottare contro lo sfruttamento sessuale e ritrovare le ragazze scomparse; la terza, Isoke Aikpitanyi, è riuscita a liberarsi dallo sfruttamento dopo essere arrivata in Italia inseguendo il sogno di una vita migliore. Una di loro sarà proclamata vincitrice della ventesima edizione del premio nel corso di una cerimonia in calendario il prossimo 14 marzo a Saint-Vincent e potrà così contare su un contributo di 20.000 euro da destinare ai progetti di contrasto alla violenza. Il premio internazionale prevede anche il riconoscimento "Popolarità", del valore di 15.000 euro, deciso dal pubblico tramite le votazioni on line sul sito del Consiglio Valle, aperte da oggi. Alla terza finalista saranno assegnati 10.000 euro. Nell'ambito dell'iniziativa inoltre il Soroptimist International Club Valle d'Aosta ha attribuito il proprio riconoscimento di 2.500 euro a Rosa Pepe, avvocato campano che da anni opera a sostegno delle donne vittime di violenza, fornendo loro non solo supporto legale e psicologico, ma realizzando un progetto lavorativo volto alla loro piena riabilitazione sociale ed economica. E' anche prevista una targa speciale "Donna Moderna" e un riconoscimento attribuito dall'ufficio di presidenza del Consiglio per il lavoro contro il fenomeno della violenza di genere svolto in Valle d'Aosta. Elena Giovinazzo