Sfilata, bighe e balli al 108° Carnevale di Pont-Saint-Martin in attesa del gran finale



In live streaming il rogo del Diavolo e lo spettacolo piromusicale martedì 12 su Aostaoggi PONT-SAINT-MARTIN. A Pont-Saint-Martin è in pieno svolgimento la 108a edizione del Carnevale. Sabato sera in piazza IV Novembre sono stati presentati al pubblico i protagonisti di quest'anno: il Maligno, interpretato da Christian Diamantese; il Vescovo Martino, alias Christian Bordet; il Valente Console, Marco Doveil; la Fata Erika Scavarda con le ancelle Erika e Luana Nones. A vestire le panni del Senatore del Carnevale è Ercole Bosonetto Giorgio. Oggi, lunedì, il paese si prepara a vivere un intenso programma in vista della chiusura della manifestazione di domani con l'attesissimo spettacolo piromusicale che Aostaoggi seguirà live. Andiamo con ordine. Questa mattina, concluso il corteo dei personaggi storici, è in programma la benedizione della fagiolata, la distribuzione e poi il pranzo alle 12. Nel pomeriggio, dalle 15, l'attesa sfilata delle Insulae seguita dalla corsa delle bighe e dalla staffetta romana dei giovani. Seguono, dalle 16.30, la cerimonia di premiazione e la consegna dello Stendardo dell'Insula 2018 in piazza IV Novembre. Alle 17 il Carnevale dei piccoli presso la Maison du Boulodrome e dalle 22.30, nella stessa location, ballo in maschera con l'orchestra Kiss. Domani, martedì, si parte dalle 14.30 con la sfilata dei carri allegorici con i personaggi storici del Carnevale. In serata l'atteso rogo del diavolo e poi alle 21 lo spettacolo piromusicale dal Ponte romano. Aostaoggi.tv seguirà l'evento con una diretta streaming a partire dalle ore 20.30. Il 108° Carnevale chiuderà con il veglionissimo conclusivo delle 22.30 alla Maison du Boulodrome e mercoledì, dalle 12.30, con il pranzo tradizionale "polenta e mërluss. C.R.