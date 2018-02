Saison Culturelle: prova generale Carmina Burana è aperta al pubblico



Il 24 febbraio allo Splendor di Aosta AOSTA. In attesa dello spettacolo in cartellone a fine mese nell'ambito della Saison Culturelle, gli appassionati e i curiosi potranno gustarsi al teatro Splendor di Aosta la prova generale dei Carmina Burana eseguita dall'Associazione regionale dei cori della Valle d'Aosta. L'appuntamento è il 24 febbraio alle ore 16.30 ed è stato organizzato «in considerazione dell'elevato numero di richieste e dei biglietti già esauriti in prevendita», spiega l'assessorato regionale dell'istruzione e cultura. Gli interessati possono acquistare i ticket al costo di 5 Euro a partire dal 19 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'assessorato. redazione