Claudio Cardinale e Ottavia Fusco sono "La strana coppia"



Allo Splendor di Aosta lo spettacolo teatrale tratto dalla famosa opera di Neil Simon AOSTA. La Saison Culturelle 2017/2018 propone, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 21, lo spettacolo teatrale "La strana coppia" al Teatro Splendor di Aosta. La celeberrima opera di Neil Simon (tit. or. “The Odd Couple”, 1965) ebbe una altrettanto fortunata versione filmica nel 1968, per la regia di Gene Saks, con interpreti Jack Lemmon e Walter Matthau, una delle coppie più affiatate del cinema comico americano. Oggi "La strana coppia" è un'altra ed è soprattutto rappresentata da due donne, molto diverse tra loro, che hanno condiviso in tempi distinti l'amore per Pasquale Squitieri. Le protagonista della pièce sono infatti la compagna storica del regista, Claudia Cardinale e l'ultima moglie Ottavia Fusco. Una versione tutta al femminile, che affida quindi tutti i ruoli maschili alle donne e viceversa. Una messa in scena voluta fortemente dal grande regista scomparso il 18 febbraio scorso, che Antonio Mastellone dirige, rispecchiando pienamente la convinzione di Squitieri, secondo il quale l'amore non separa ma unisce. Il prezzo del biglietto è per la Platea 24,00€ (intero) e 20,00€ (ridotto) e per la Galleria 18,00€ (intero) e 15,00€ (ridotto); lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttoteatro, Sipario e Minisipario. redazione