Due giorni di Festa della Valle d'Aosta a Verrès e Aosta



Domenica la consegna delle onorificenze a Chevaliers e Amis nell'ambito degli anniversari dello Statuto speciale e dell'Autonomia AOSTA. Saranno celebrati tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio il 70° dello Statuto speciale, il 72° dell'Autonomia e la Festa della Valle d'Aosta. La cerimonia di consegna delle onorificenze di Chevaliers de l'Autonomie e di Amis de la Vallée d'Aoste quest'anno si svolgerà a Verrès, nella sala del centro culturale "E. Brambilla". Quattro i valdostani a cui la commissione preposta ha assegnato, nel corso della sua riunione del 24 gennaio scorso, il titolo di Chevalier de l'Autonomie: Marino Alessio Barmaverain, Dino Darensod, la famiglia Grivel e Raymond Vautherin, scomparso lo scorso 11 febbraio. In cinque poi saranno insigniti dell'onorificenza Amis de la Vallée d'Aoste l'ex ministro della Salute Renato Balduzzi, lo scrittore Paolo Cognetti, l'attore Marco Giallini, l'artista Ugo Nespolo e Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi. La cerimonia si svolgerà domani alle ore 17. Lunedì a Palazzo regionale, ad Aosta, si svolgerà il convegno internazionale sul tema Autonomie(s) en mouvement – L'evoluzione delle autonomie regionali, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta. A settant'anni dalla promulgazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, questa iniziativa rappresenterà un'importante occasione per analizzare la situazione e le prospettive delle autonomie speciali, anche alla luce delle istanze autonomiste che si stanno riaffermando in Europa. Infine, alle ore 17.30, tornerà l'appuntamento con Portes Ouvertes ai cittadini, con la possibilità di visitare (su prenotazione obbligatoria) l'aula del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. redazione