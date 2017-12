Bilancio regionale, ripartono i lavori del Consiglio Valle



Già approvati la legge di stabilità e il bilancio 2018/2020 - DIRETTA

AOSTA. Riprende stamane alle 9 la riunione del consiglio regionale, impegnato a discutere i disegni di legge sul bilancio e i provvedimenti ad esso collegati. Questa mattina sono in programma le dichiarazioni di voto e l'approvazione delle disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018-2020. Non essendoci stata la discussione generale per mancanza di interventi da parte della minoranza, nella serata di ieri l'assemblea ha già approvato la legge di stabilità (21 sì e 13 contrari) e il bilancio di previsione 2018/2020 (21 sì e 12 no). Il bilancio regionale pareggia a quota 1 miliardo e 536 milioni di euro per l'anno 2018, 1 miliardo e 443 milioni per l’anno 2019 e 1 miliardo e 415 milioni per l'anno 2020. Le risorse per attività della Regione, per l'anno 2018, sono pari a 1 miliardo 204 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 11 milioni di spesa corrente (85%) e 180 milioni per gli investimenti (15%). Non è previsto alcun accantonamento di contributo al risanamento dei conti dello Stato. Per il solo 2018 si tratterebbe di 99 milioni di euro che andrebbero ad incidere sulla parte investimenti dimezzandola. E.G.