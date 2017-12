Opere pubbliche a favore di anziani e disabili: domande dal 1° gennaio 2018



Parere favorevole del Cpel al provvedimento approvato dal governo valdostano AOSTA. Nel corso dell'ultima riunione la giunta regionale ha approvato le disposizioni aplicative e i criteri di priorità per le domande di contributo a favore di interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza di anziani, inabili e portatori di handicap. Il Cpel ha già espresso parere favorevole al provvedimento. I contributi, concessi in conto capitale, sono rivolti agli enti locali nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, ridotta all'80% in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 2012 per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all’assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps. Il Consiglio permanente degil enti locali ha già espresso parere favorevole al provvedimento. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio 2018. redazione