Taxi bus verso gli aeroporti di Milano e Ginevra per le vacanze invernali in Valle d'Aosta

Attivato anche un servizio di trasporto per le valli d'Ayas, la Valtournenche e la valle di Gressoney

AOSTA. I turisti e gli sciatori che hanno scelto la Valle d'Aosta per trascorrere le vacanze invernali potranno contare su due collegamenti con gli aeroporti di Lombardia e Svizzera. Oggi, nel corso della riunione straordinaria, la giunta regionale ha deciso di potenziare il taxi bus istituendo il collegamento con gli aeroporti Milano Malpensa e Ginevra Cointrin. Le corse partiranno il 1° gennaio e termineranno il 15 aprile 2018.

«In questo modo - commenta l'assessore al turismo, Aurelio Marguerettaz - potremo impegnare le risorse strettamente necessarie sulla base dell'effettiva domanda: per la generica corsa, l'impostazione del sistema di vendita prevede infatti la prenotazione obbligatoria, da perfezionarsi non meno di 24 ore prima della corsa per Malpensa e non meno di 30 ore prima della corsa per Ginevra, in modo da impegnare il veicolo solo ed esclusivamente se è presente almeno un passeggero prenotato».

L'esecutivo ha poi approvato un secondo servizio di trasporto per le valli d'Ayas e di Gressoney e la Valtournenche attivo tra il 1° gennaio e il 6 maggio 2018. «Il trasposto su Valtournenche, Val d'Ayas e Gressoney sarà effettuato con mezzi di dimensioni adeguate in base al numero di prenotazioni pervenute, con auto o minivan da 1 a 8 passeggeri oltre l'autista, in modo da rendere agli ospiti più veloce e piacevole il tragitto», dice ancora l'assessore Marguerettaz.

Clara Rossi