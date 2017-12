Ok della Camera alla legge di bilancio dello Stato



Approvato il testo con l'emendamento che chiede alla Valle d'Aosta 99 milioni di euro per il 2018 ROMA. La Camera dei Deputati ha approvato oggi la legge sul bilancio di previsione dello Stato con l'emendamento che chiede alla Valle d'Aosta di continuare ad accantonare somme per il risanamento dei conti dello Stato fino al 2020 ed oltre. Sul testo il governo ha posto la fiducia: 270 i voti a favore, 172 quelli contrari, 5 le astensioni. L'emendamento prevede accantonamenti pari a 99 milioni di euro sul bilancio 2018, 44 milioni sul 2019 e 24 milioni "a decorrere dall'anno 2020". Nei giorni scorsi il Consiglio regionale ha però approvato un bilancio che non mette da parte alcuna somma per lo Stato. La legge sul bilancio statale passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Intervenendo ieri in aula, il deputato Rudi Marguerettaz ha ricordato che negli ultimi anni la Valle d'Aosta ha contribuito al risanamento dei conti pubblici italiani con 1 miliardo 256 milioni di euro, circa 10.000 per ogni valdostano. «Sono certo della buona fede che ha guidato l'azione di governo nella formulazione dell'emendamento che ci riguarda» ma che «non condividiamo» ha detto Marguerettaz. «Questa impostazione genererà altri contenziosi», ha aggiunto l'onorevole annunciando poi che «il mio voto alla manovra sarà di astensione, mentre confermo la volontà di rinnovare la fiducia al governo come auspicio che si utilizzi anche quest'ultimo scampolo di legislatura per continuare un confronto e trovare soluzioni diverse». Clara Rossi