Legge di bilancio, c'è il via libera definitiva del Senato



Nel testo il contributo chiesto alla Valle d'Aosta per il concorso alla finanza pubblica. Voto favorevole anche del sen. Lanièce

ROMA. Il Senato ha approvato la legge del bilancio dello Stato per il 2018 e il triennio 2018/2020. Il testo votato, su cui è stata posta la fiducia, è quello inviato ieri dalla Camera che all'articolo 1 (140 voti a favore incluso quello del senatore Albert Lanièce e 97 contrari) conferma fino a oltre il 2020 gli accantonamenti dovuti dalla Valle d'Aosta per concorrere alla finanza pubblica statale e allo stesso tempo ne riduce progressivamente l'importo. «Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», si legge nel testo. Il contributo per il 2017, anno per il quale è in corso un contenzioso con la Regione, è di 144 milioni di euro, nel 2018 è fissato a 99 milioni di euro e scala ulteriormente nei due anni successivi. Nel bilancio regionale approvato questa settimana dal Consiglio Valle - quando l'emendamento era già stato presentato - non è stata accantonata alcuna somma. Il governo regionale ha ritenuto di non doverlo prevedere visti i pronunciamenti della Corte costituzionale sulla transitorietà del contributo.

Clara Rossi