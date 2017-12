Il consigliere Contoz devolve parte delle indennità ad attività di beneficenza



A favore di associazione valdostane, di un asilo in Senegal e della comunità di Nus AOSTA. Il consigliere regionale Paolo Contoz, 58 anni, ha destinato parte delle sue indennità di carica ad attività di beneficenza. La cifra di 15mila euro, spiega il consigliere dell'Uv, è stata devoluta «ad alcune associazioni valdostane». «In aggiunta a ciò - fa sapere Contoz - , grazie anche alla collaborazione dell'amico Yves Grange, è stata avviata la costruzione di un asilo in Senegal, la cui inaugurazione, probabilmente, avverrà già nel mese di febbraio 2018. Non ho poi dimenticato il mio paese, Nus, per il quale ho deciso di installare un padiglione mobile su un prato di mia proprietà che potrà essere utilizzato gratuitamente da tutte le associazioni del comune a partire dall'aprile prossimo». Il consigliere regionale annuncia inoltre che da gennaio devolverà almeno 1000 euro «alle associazioni benefiche o di volontariato operative sul territorio regionale». Sarà «un gruppo di esperti» a scegliere le associazioni «sulla base di un regolamento in via di definizione», conclude. redazione