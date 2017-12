Scuole, approvato il programma di controlli sulla vulnerabilità sismica



Al via le verifiche per programmare gli interventi di messa in sicurezza AOSTA. Il governo valdostano oggi ha approvato il piano operativo per verificare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della Valle d'Aosta di proprietà regionale e dei diversi ambiti comunali. Il lavoro è stato preparato da un tavolo tecnico composto da dirigenti regionali, vigili del fuoco, Usl, protezione civile, ordini professionali e Celva. Il tavolo tecnico ha calcolato l'indice di rischio necessario per programmare le attività di controllo e definire le priorità. Il provvedimento approvato oggi in giunta consente quindi di partire con queste verifiche. Una volta completata questa fase sarà possibile programmare gli interventi necessari per rendere le strutture più sicure. «L'approvazione del piano operativo - commenta l'assessore ai lavori pubblici Mauro Baccega - è il risultato di un attento lavoro svolto dalle strutture del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, incaricato nel 2016 di proporre un quadro organico e coordinato di iniziative per la prevenzione del rischio sismico.» C.R.