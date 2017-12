Confermate per il 2018 le agevolazioni autostradali per i valdostani



Prorogati di dodici mesi gli accordi sulla "tangenziale" di Aosta e sui transiti gratuiti AOSTA. Sconti e agevolazioni per gli utenti valdostani dell'autostrada A5 sono confermati anche per l'anno 2018. Nella riunione di ieri la giunta regionale ha approvato la proroga fino al 31 dicembre del prossimo anno del protocollo d'intesa per il transito gratuito sulla "tangenziale" di Aosta, tra i caselli di Aosta Est e Aosta Ovest e viceversa, per i possessori di telepass. Per lo stesso periodo è stato prolungato anche l'accordo con le società concessionarie Rav e Sav che consente di scegliere una tratta autostradale e di pagare la metà dei transiti effettivi realizzati lungo quel percorso (per esempio su quattro transiti se ne pagano due). E.G.