Scuola, approvate le prime modifiche alle Adaptations

Prime novità introdotte già dall'anno scolastico in corso. L'assessore Rini: messaggio di apertura alle esigenze del mondo scolastico

AOSTA. Saranno introdotte nella scuola secondaria già da questo anno scolastico le prime modifiche alle "adaptations", la sperimentazione approvata nel 2016 dall'assessorato regionale dell'istruzione e cultura con l'intento di potenziare l'insegnamento multilingue e che invece ha messo in difficoltà tante scuole.

Il Consiglio scolastico regionale ieri ha approvato all'unanimità alcuni correttivi da apportare già per la seconda parte dell'anno scolastico in corso. Per quanto riguarda gli istituti scolastici secondari di primo grado, le singole scuole potranno scegliere le materie da insegnare in lingua francese rispettando comunque il monte ore complessivo ed avranno inoltre la facoltà di rimodulare le discipline non linguistiche insegnate in inglese, mantenendo un minimo di quattro moduli, considerata le difficoltà studenti e insegnanti a rispettare il programma didattico.

Nelle scuole secondarie di secondo grado gli organi collegiali, in caso di difficoltà, potranno distribuire il monte ore complessivo dell'insegnamento in francese delle discipline non linguistiche su ulteriori materie compatibilmente con la programmazione dei diparimento e la pianificazione oraria delle attività didattiche.

«Le modifiche più importanti saranno apportate per l'anno scolastico 2018/2019, poiché in corso d'anno scolastico è possibile intervenire ma in maniera più circoscritta», commenta in una nota l'assessore all'istruzione e cultura Emily Rini annunciando quindi una successiva delibera da parte del Consiglio scolastico con altre modifiche.

Molte scuole nei giorni scorsi e nelle passate settimane alla Regione hanno detto che le adaptations andrebbero sospese e non soltanto modificate. Per l'assessore Rini comunque la decisione del Consiglio scolastico «di accoglimento di istanze vuole essere un messaggio di apertura alle richieste ed esigenze del mondo scolastico al fine di porre le basi migliori per progettare tutti insieme le modalità per potenziare le competenze linguistiche dei nostri studenti per i prossimi anni scolastici».

Elena Giovinazzo