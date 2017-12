Vitalizi dei consiglieri regionali, depositata una proposta di legge



L'attuale sistema sostituito da contribuzione facoltativa di previdenza complementare. Rosset: testo è frutto di ampio confronto AOSTA. Oggi in consiglio regionale è stata depositata una proposta di legge che modifica l'attuale sistema dei vitalizi in vigore per i consiglieri dell'assemblea valdostana. Ad annunciarlo, in occasione della conferenza stampa di fine anno ad Aosta, è stato il presidente (dimissionario) Andrea Rosset che ha firmato il testo in qualità di coordinatore del tavolo di lavoro. La legge, se sarà approvata, entrerà in già dalla prossima legislatura. «L'iniziativa - ha spiegato Rosset - prevede la soppressione del sistema previdenziale dei consiglieri regionalie letti a decorrere dalla prossima legislatura e introduce la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare». La proposta interviene anche sulla questione della privacy che è stata al centro di recenti polemiche. «Viene disciplinata - ha detto ancora Rosset - la pubblicazione, sul sito internet del Consiglio, dei nominativi e degli importi percepiti dai consiglieri a titolo di prestazioni previdenziali o di assegno vitalizio». Alla legge hanno lavorato «tutti i gruppi consiliari ad eccezione del Movimento 5 stelle», ha precisato il presidente del Consiglio Valle, e i contenuti sono «il frutto di un ampio e articolato confronto». Marco Camilli