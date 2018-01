Convocato il primo consiglio regionale del 2018



In discussione anche le dimissioni del presidente Rosset AOSTA. E' in calendario il 10 e 11 gennaio prossimi il primo consiglio regionale del 2018. All'ordine del giorno figurano 40 argomenti a cominciare dall'accettazione delle dimissioni di Andrea Rosset da presidente dell'assemblea e dalla sua sostituzione. Sei punti da discutere sono mozioni che riguardano le Adaptations, internet, il contributo ai conti pubblici chiesto alla Valle d'Aosta, il piano operativo di attrattività delle imprese, Emilio Lussu e la moratoria sui prelievi idroelettrici. Si parlerà inoltre di presunti comportamenti antisindacali alla Casinò de la Vallée, dei mancati introiti delle attività commerciali per la chiusura del tunnel del Gran San Benardo, dell'aeroporto regionale, dell'accreditamento del registro tumori, di società partecipate e di tariffe autostradali. redazione