Valtournenche, nel pomeriggio chiude la strada per Cervinia



Stop al traffico dalle ore 17 per pericolo valanghe VALTOURNENCHE. La strada regionale per Cervinia sarà nuovamente chiusa da oggi pomeriggio a partire dalle ore 17. Il rischio di caduta valanghe è infatti sempre altissimo dopo l'abbondante neve caduta nei giorni scorsi a cui si è aggiunto un altro metro caduto in giornata. Nella località sono ospiti circa cinquemila persone. La scorsa settimana la strada era stata già chiusa per quasi 24 ore sempre per motivi di sicurezza legata alla grande quantità di neve. M.C.